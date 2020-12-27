Представникам компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність своєї вакцини проти коронавірусу.

Нині вона перевищує 90%, проте подробиць дослідження розробники поки не повідомляють.

– Нам вдалося знайти формулу успіху і спосіб вийти на настільки ж високі показники ефективності, як у інших. Більше сказати вам не можу, – уточнив виконавчий директор компанії AstraZeneca Паскаль Соріо.

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Крім того, розробники хочуть вивчити ефективність своєї речовини проти нового штаму коронавірусу, який з 14 грудня поширюється на території Великої Британії.

Вакцина проти коронавірусу

У Великій Британії планують розпочати вакцинувати людей речовиною від компанії AstraZeneca.

За попередньою інформацією, старт вакцинації – з 4 січня 2021 року.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Sunday Times, РБК-Україна