PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

AstraZeneca перевірить ефективність своєї вакцини проти нового штаму Covid-19

Представникам компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність своєї вакцини проти коронавірусу.

Нині вона перевищує 90%, проте подробиць дослідження розробники поки не повідомляють.

– Нам вдалося знайти формулу успіху і спосіб вийти на настільки ж високі показники ефективності, як у інших. Більше сказати вам не можу, – уточнив виконавчий директор компанії AstraZeneca Паскаль Соріо.

Читайте: Роблять щеплення у прямому ефірі. У ЄС розпочали масову вакцинацію від Covid-19

Крім того, розробники хочуть вивчити ефективність своєї речовини проти нового штаму коронавірусу, який з 14 грудня поширюється на території Великої Британії.

Вакцина проти коронавірусу

У Великій Британії планують розпочати вакцинувати людей речовиною від компанії AstraZeneca.

За попередньою інформацією, старт вакцинації – з 4 січня 2021 року.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Sunday Times, РБК-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка