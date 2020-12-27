Дональд Трамп продовжує блокувати підписання закону, який передбачає виділення $900 млн на підтримку економіки країни під час пандемії.

Це означає, що мільйони американців тимчасово не отримають допомогу по безробіттю.

Трамп уже говорив, що $600 – це занадто мізерна сума, і закликав Конгрес США збільшити допомогу громадянам до $2 тис., проте республіканці його не підтримали.

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У Twitte він продовжує відстоювати свою позицію з цього питання і звинуватив Китай у спалаху коронавірусу.

Обраний президент США Джо Байден попереджав Трампа про руйнівні наслідки його бездіяльності.

Дональд Трамп називав законопроект щодо підтримки економіки країни на період пандемії коронавірусу ганебним та смішним.

Його обурив розмір стимулюючої виплати американцям у розмірі $600.