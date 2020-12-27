Новий штам коронавірусу, про який повідомили 14 грудня у Великій Британії, продовжує ширитися світом.

Мутацію виявили у Португалії, у регіоні Мадейра.

За попередньою інформацією, новий варіант вірусу до країни завезли люди, які прибули з Великої Британії.

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Крім того, є інформація про випадки захворювання людей на новий штам коронавірусу в Йорданії та Норвегії.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії заявили про появу нового штаму коронавірусу. За інформацією місцевих фахівців, він поширюється швидше, однак не є більш смертоносним або небезпечним.

Після цього випадки мутованого вірусу почали фіксувати у всьому світі – у Європі, Азії, Австралії, Канаді.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NRC