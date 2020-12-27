Новий штам коронавірусу, про який повідомили 14 грудня у Великій Британії, продовжує ширитися світом.
Мутацію виявили у Португалії, у регіоні Мадейра.
За попередньою інформацією, новий варіант вірусу до країни завезли люди, які прибули з Великої Британії.
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Крім того, є інформація про випадки захворювання людей на новий штам коронавірусу в Йорданії та Норвегії.
Новий штам коронавірусу
14 грудня у Великій Британії заявили про появу нового штаму коронавірусу. За інформацією місцевих фахівців, він поширюється швидше, однак не є більш смертоносним або небезпечним.
Після цього випадки мутованого вірусу почали фіксувати у всьому світі – у Європі, Азії, Австралії, Канаді.
Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: NRC