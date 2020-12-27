Станом на 27 грудня 2020 року ВООЗ повідомляє про 79 232 555 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі.

За останню добу вірус виявили у 434 779 мешканців планети.

За час пандемії 1 754 493 людини померло від вірусу, 7 393 – за останні 24 години.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення Covid-19

Лідери за кількістю випадків хвороби

США – 18 648 989 (+145 489);

Індія – 10 187 850 (+18 732);

Бразилія – ​​7 448 560 (+22 967);

РФ – 3 050 248 (+28 284);

Франція – 2 507 532 (+2 458).

Де найбільше смертей від Covid-19

США – 328 014 (+1 692);

Бразилія – ​​190 488 (+482);

Індія – 147 622 (+279);

Мексика – 121 837 (+665);

Італія – ​​71 620 (+261).

Карантин у світі

Новий штам коронавірусу продовжує поширюватися світом, через що країни не поспішають послаблювати карантинні заходи.

Крім того, на планеті триває процес вакцинації від вірусу. Нині людям роблять щеплення у США, ЄС, Ізраїлі.

Коронавірус у світі

У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом.

Про це свідчить і статистика за 26 грудня – добовий приріст хворих склав понад 700 тис. випадків.

Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ