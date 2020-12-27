Станом на 27 грудня 2020 року ВООЗ повідомляє про 79 232 555 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі.
За останню добу вірус виявили у 434 779 мешканців планети.
За час пандемії 1 754 493 людини померло від вірусу, 7 393 – за останні 24 години.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення Covid-19
Лідери за кількістю випадків хвороби
- США – 18 648 989 (+145 489);
- Індія – 10 187 850 (+18 732);
- Бразилія – 7 448 560 (+22 967);
- РФ – 3 050 248 (+28 284);
- Франція – 2 507 532 (+2 458).
Де найбільше смертей від Covid-19
- США – 328 014 (+1 692);
- Бразилія – 190 488 (+482);
- Індія – 147 622 (+279);
- Мексика – 121 837 (+665);
- Італія – 71 620 (+261).
Карантин у світі
Новий штам коронавірусу продовжує поширюватися світом, через що країни не поспішають послаблювати карантинні заходи.
Крім того, на планеті триває процес вакцинації від вірусу. Нині людям роблять щеплення у США, ЄС, Ізраїлі.
Коронавірус у світі
У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом.
Про це свідчить і статистика за 26 грудня – добовий приріст хворих склав понад 700 тис. випадків.
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Джерело: ВООЗ