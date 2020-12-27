Шахрайство з вакциною від коронавірусу: Європол попередив про небезпеку

У країнах ЄС 27 грудня розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу, і цим можуть скористатися шахраї.

Про це попереджає глава Європолу Катрін де Болль.

За її словами, у мережі вже з’явилися оголошення про продаж вакцини.

Вона закликає не реагувати на подібні пропозиції, оскільки замовник або не отримає вакцину після оплати, або ж її підробку, що загрожує серйозними наслідками для здоров’я.

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А правоохоронців глава Європолу попередила про можливі спроби крадіжки вакцини проти коронавірусу, зазначивши, що відомство вже визначило локації з найбільшою імовірністю подібних злочинів.

Вакцинація проти коронавірусу в ЄС

Про те, що 27 грудня стартує вакцинація в країнах ЄС, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Попри щеплення, усім необхідно буде продовжувати дотримуватися карантинних обмежень та рекомендацій.