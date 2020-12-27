У Бельгії через Санта-Клауса з Covid-19 померли 18 пенсіонерів

У Бельгії актор в образі Санта-Клауса відвідав будинок для літніх людей з різдвяними привітаннями. Через три дні чоловік отримав позитивний результат на коронавірус.

Через те, що у будинку для літніх людей не дотримувалися належних карантинних правил, це спровокувало спалах Covid-19.

У будинку для літніх людей заразилися 121 пацієнт та 36 працівників. З них 18 літніх людей згодом померли.

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Розслідування показало, що під час візиту актора ніхто не дотримувався карантинних обмежень: працівники та пацієнти були без масок, а актори порушували соціальну дистанцію.

Однак епідеміологи вважають, що актор не зміг би за один візит заразити таку кількість людей. Вірусолог Марк ван Ранст припустив, що причиною спалаху могла стати погана вентиляція приміщення.

Вакцинація проти коронавірусу в ЄС

27 грудня стартує вакцинація в країнах ЄС, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Попри щеплення, усім необхідно буде продовжувати дотримуватися карантинних обмежень та рекомендацій.