У частині населених пунктів Німеччини призупинили процес вакцинації населення проти коронавірусу.

Затримка пов’язана з можливим порушенням правил зберігання вакцини проти вірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Про подібні підозри повідомили кілька медичних центрів в адміністративних округах Баварія і Верхня Франконія.

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Фахівці сумніваються, що були дотримані правила зберігання речовини за температури -70°. Поки це не перевірять, процес вакцинації не поновлять.

Вакцинація проти коронавірусу

Після затвердження вакцин проти коронавірусу низка країн розпочали процес вакцинації. Серед них – США, Ізраїль, Мексика.

У Британії хочуть розпочати робити щеплення оксфордською вакциною з 4 січня 2021 року.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Al Jazeera