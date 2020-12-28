У Китаї суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної пандемії у місті Ухань в лютому 2020 року, та засудив її до чотирьох років позбавлення волі.

37-річна Жань Жан знімала на відео про переповнені крематорії та лікарні, які широко розходилися у соцмережах. Ці кадри показували, як місто намагається протидіяти поширенню коронавірусу на початку спалаху.

Китайський суд звинуватив жінку у пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот за її висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки коронавірусної інфекції.

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За словами її адвоката, наразі є підстави турбуватися про здоров’я Жань. Вона оголосила про голодування ще у червні 2020 року, зараз її годують силоміць через ніс.

Жань Жан є першою затриманою серед групи громадських журналістів, яких затримали цього річ через висвітлення ситуації, яка сталася в Ухані через виявлення випадків коронавірусу.

Україна-Китай

Україна веде переговори з Китаєм щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

За словами очільника МЗС, українська влада, президент, посли за кордоном допомагають МОЗ забезпечити постачання вакцин з різних країн світу.