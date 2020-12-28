Через коронавірус у Південній Африці можуть заборонити алкоголь

Заборона алкоголю у Південній Африці може уповільнити темпи захворюваності на коронавірус.

Із такою думкою виступила Південноафриканська медична асоціація.

За словами їхніх представників, система охорони здоров’я країни перебуває на межі виснаження. Станом на ранок 28 грудня кількість випадків коронавірусу у Південно-Африканській Республіці перевищила мільйон.

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Окрім пацієнтів з Covid-19, медики лікують тисячі громадян, які потребують термінової допомоги через проблеми з алкоголем.

Масові заходи, де рівень споживання алкоголю виходить за звичні рамки, призводить до зростання кількості бійок, збройних нападів, ДТП і травматичних падінь.

Окрім цього, зросла і кількість випадків домашнього насильства.

Чи планує уряд ПАР вдатися до більш жорстких обмежень на масові зібрання людей та продаж алкоголю, наразі не повідомляється.