Майже щодня? За рік РФ намагалася проникнути у повітряний простір НАТО більше 350 разів

Майже 90% випадків спроб проникнення у повітряний простір Північноатлантичного альянсу було здійснено літаками Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві НАТО. Альянс опублікував відповідну статистику за 2020 рік.

Загалом йдеться про понад 400 випадків, коли невідомі літаки наближалися на критично близьку відстань до повітряного простору НАТО.

Понад 350 спроб було здійснено військовими літаками РФ.

У заяві альянсу зазначається, що це спричиняє потенційну загрозу безпеці цивільних авіалайнерів.

Охорона повітряного простору НАТО

Північноатлантичний альянс, до якого станом на 2020 рік входить 30 держав, здійснює постійне стеження за повітряним простором у всій Європі.

До цього процесу залучено близько 40 спеціальних радарів. Для цілодобового чергування (на випадок виникнення естренних ситуацій) діють ще близько 60 літаків.