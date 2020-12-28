PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія
Наташа Тарчевська |

Майже щодня? За рік РФ намагалася проникнути у повітряний простір НАТО більше 350 разів

Майже 90% випадків спроб проникнення у повітряний простір Північноатлантичного альянсу було здійснено літаками Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві НАТО. Альянс опублікував відповідну статистику за 2020 рік.

Загалом йдеться про понад 400 випадків, коли невідомі літаки наближалися на критично близьку відстань до повітряного простору НАТО.

Понад 350 спроб було здійснено військовими літаками РФ.

У заяві альянсу зазначається, що це спричиняє потенційну загрозу безпеці цивільних авіалайнерів.

Майже щодня? За рік РФ намагалася проникнути у повітряний простір НАТО більше 350 разів

Охорона повітряного простору НАТО

Північноатлантичний альянс, до якого станом на 2020 рік входить 30 держав, здійснює постійне стеження за повітряним простором у всій Європі.

До цього процесу залучено близько 40 спеціальних радарів. Для цілодобового чергування (на випадок виникнення естренних ситуацій) діють ще близько 60 літаків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка