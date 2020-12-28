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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Найгірші часи попереду: головний інфекціоніст США про пандемію Covid-19

Найгірший етап пандемії коронавірусу не позаду, а попереду. Таку думку висловив голова Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі.

За його словами, новий спалах поширення Covid-19 у Штатах може бути пов’язаний із періодом зимових свят, адже багато американців у цей час збираються у колі друзів та родини.

– Ми дуже ймовірно можемо побачити післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво та Новий рік. З рівнем госпіталізації в 120 тис. людей щодня, зараз ми дійсно в критичній фазі, – зазначив Фаучі.

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Також Фаучі сподівається, що до осені 2021 року необхідний для колективного імунітету відсоток людей вакцинується від коронавірусу.

Коронавірус у світі

Станом на 27 грудня ВООЗ повідомила про 79 232 555 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За останню добу вірус підтвердили  у 434 779 мешканців планети.

США залишаються лідером за кількістю хворих (18 648 989) і кількістю смертей (328 014) від Covid-19.

Джерело: Голос Америки

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