Навальному погрожують в’язницею за неявку у відділок

Федеральна служба виконання покарань Росії погрожує опозиціонеру Олексію Навальному заміною умовного терміну на реальне позбавлення волі.

В Навального до 30 грудня 2020 року триває випробувальний термін у справі про розкрадання коштів компанії Ів Роше, у зв’язку з чим ФСВП вимагає від нього зʼявитися у філію відомства в Москві та погрожує судом.

Відомство зазначає, що Навальний ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції і не виконує покладені на нього обовʼязки.

ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело? https://t.co/w7Bcx1DND4 — Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2020



ФСВП посилається на статтю журналу The Lancet від 22 грудня 2020 року на основі матеріалів німецької клініки Шаріте про лікування Навального. Там зазначено, що політик був виписаний 20 вересня, а до 12 жовтня у нього пройшли всі наслідки отруєння.

Відомство заявляє, що Навальний так і не прийшов відмітитися і тепер повинен прибути в московське відділення до 9.00 29 грудня. Якщо суд задовольнить клопотання про заміну умовного терміну, то Навальний отримає 3,5 року позбавлення волі.

Зараз Навальний перебуває у Німеччині, де проходить курс реабілітації після отруєння.