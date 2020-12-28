28 грудня Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 441 861 новий випадок коронавірусу у світі. Всього захворіло 79 673 754 осіб.

За останню добу від ускладнень Covid-19 померло 6 807 пацієнтів. Всього за період пандемії зафіксовано 1 761 381 летальний випадок.

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Лідери за кількістю хворих на коронавірус:

США – 18 827 300 (+178 311);

Індія – 10 207 871 (+20 021);

Бразилія – 7 465 806 (+17 246);

Російська Федерація – 3 078 035 (+27 787);

Франція – 2 516 348 (+8 816).

Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 16 місце.

Де найбільше смертей від Covid-19:

США – 329 310 (+1 296);

Бразилія – 190 795 (+307);

Індія – 147 901 (+279);

Мексика – 122 026 (+189);

Італія – 71 925 (+305).

За кількістю летальних випадків Україна посідає 20 місце.

Коронавірус у світі 27 грудня

Станом на 27 грудня у світі було зафіксовано 79 232 555 випадків коронавірусу. Минулої доби хворобу діагностували у 434 779 осіб.

За 24 год кількість летальних випадків збільшилася на 7 393. Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ