Про перемогу над пандемією говорити ще завчасно – ВООЗ

Початок масової вакцинації у світі є важливим кроком в боротьбі з коронавірусом. Однак говорити про повну перемогу над пандемією Covid-19 передчасно.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан на брифінгу в Женеві.

Як пояснив представник ВООЗ, висока ефективність вакцин не є запорукою ліквідації хвороби і поки невідомо, чи зможе світ домогтися такого охоплення вакцинації, щоб повністю позбутися від цього вірусу. Також в ВООЗ поки не знають, як вакцинація впливає на поширення коронавірусу.

– Найімовірніший варіант розвитку подій на найближче майбутнє, що коронавірус збережеться, але його поширення буде перебувати на низькому рівні. Наразі ми не можемо вийти на повну ліквідацію, – наголосив Райан

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Вакцинація в Польщі

У Польщі українські мігранти зможуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу. Для цього необхідно мати карту поляка, тимчасову або постійну посвідку на проживання.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик наголосив, що для отримання безкоштовної вакцини іноземним громадянам достатньо лише мати офіційні документи, які підтверджують Польщу як країну проживання.