Коронавірус продовжує поширюватися світом – 28 грудня стало відомо про 81 млн випадків захворювання у світі. В Україні кількість інфікованих Covid-19 продовжує зменшуватися.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 28 грудня.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 грудня в Україні зафіксували 4 385 нових випадків захворювання на коронавірус. В країні померло 75 пацієнтів. За добу видужала 7 191 особа.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що січневий локдаун в Україні, який заплановано з 8 до 24 січня 2021 року, не будуть скасовувати, адже під час новорічних свят може виникнути новий спалах хвороби. Ще одна причина – можливе погіршення ситуації з грипом.

Також міністр зазначив, що вакцинацію від Covid-19 проводитимуть у сімейних лікарів. В Україні створять мобільні бригади та спеціальні пункти вакцинації.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю інфікованих коронавірусом залишаються США (19,5 млн), Індія (10,2 млн) та Бразилія (7,4 млн).

У Європі лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 15-му місці.

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Польща посилила карантин з 28 грудня до 17 січня. Нові обмеження забороняють вільне переміщення осіб у новорічну ніч з 19.00 31 грудня до 6.00 1 січня. Не працюватимуть торгові центри та гірськолижні траси.

Також 28 грудня Польща отримала 300 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. У країні вже розпочали їх розподіл.

В Австрії теж припиняють та обмежують роботу деякі гірськолижні курорти через наплив відпочивальників. Зокрема зачинили долину Боденталь в австрійській федеральній землі Каринтія.

У Швейцарії виявили новий мутований штам коронавірусу, про який вперше заявили у Великій Британії. Його підтвердили у трьох осіб.

На митниці в Пекіні спалах коронавірусу. Через це постачання вакцини китайського виробництва проти коронавірусу нового типу в Туреччину відкладена на декілька днів.

У ВООЗ зазначають, що люди, які перехворіли на коронавірус, повинні дотримуватися правил носіння масок. Адже невідомо, як довго триває імунітет після хвороби.