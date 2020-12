Президент США Дональд Трамп планує приїхати до Вашингтона у день затвердження Конгресом перемоги новообраного глави держави, представника Демократичної партії Джо Байдена.

Республіканець анонсував своє повернення на 6 січня 2021 року, водночас не уточнив подробиць.

Новорічні свята Трамп проведе у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

See you in Washington, DC, on January 6th. Don’t miss it. Information to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020