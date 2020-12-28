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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Трамп анонсував повернення до Вашингтона у день затвердження перемоги Байдена

Президент США Дональд Трамп планує приїхати до Вашингтона у день затвердження Конгресом перемоги новообраного глави держави, представника Демократичної партії Джо Байдена.

Республіканець анонсував своє повернення на 6 січня 2021 року, водночас не уточнив подробиць.

– Побачимося у Вашингтоні, 6 січня. Не пропустіть, – написав Дональд Трамп у Twitter.

Читайте: Трамп готується до спростування результатів виборів США – ЗМІ

Новорічні свята Трамп проведе у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Вибори президента США

3 листопада на виборах американці обирали нового президента країни. Згідно з офіційними результатами, перемогу здобув Джо Байден. Її повинен затвердити Конгрес 6 січня, а 20 числа після присяги він має офіційно розпочати виконувати свої обов’язки.

Однак Трамп продовжує оскаржувати результати голосування. Він обіцяв проведення мітингу у день інавгурації Байдена.

Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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