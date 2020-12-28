Через поширення нового штаму коронавірусу представники влади Швейцарії збиралися відправити сотні британців, які прибули на відпочинок на гірськолижні курорти країни, на десятиденний карантин.
Рішення стосувалося всіх іноземців, які прибули з 14 грудня – дня, коли стало відомо про мутацію.
Однак туристи не збиралися відбувати карантин і таємно залишили свої готелі.
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Водночас з 20 грудня Швейцарія припинила приймати рейси з Великої Британії.
Новий штам коронавірусу
14 грудня у Великій Британії повідомили про поширення у країні нового штаму коронавірусу.
Поки мутацію вивчають фахівці, однак, за попередньою інформацією, вона не є більш небезпечною.
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