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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Швейцарії британські туристи таємно залишили готелі через загрозу карантину

Через поширення нового штаму коронавірусу представники влади Швейцарії збиралися відправити сотні британців, які прибули на відпочинок на гірськолижні курорти країни, на десятиденний карантин.

Рішення стосувалося всіх іноземців, які прибули з 14 грудня – дня, коли стало відомо про мутацію.

Однак туристи не збиралися відбувати карантин і таємно залишили свої готелі.

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Водночас з 20 грудня Швейцарія припинила приймати рейси з Великої Британії.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії повідомили про поширення у країні нового штаму коронавірусу.

Поки мутацію вивчають фахівці, однак, за попередньою інформацією, вона не є більш небезпечною.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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