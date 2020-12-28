У Великій Британії хочуть заборонити рекламу акційних пропозицій на нездорову їжу, а саме на жирну, солодку та солону продукцію та напоїв у магазинах та закладах громадського харчування. Таку заборону планують запровадити з квітня 2022 року.

Британська влада таким кроком хоче покращити здоров’я населення у рамках кампанії з боротьби із ожирінням.

Там заявляють, що ожиріння є однією з найпоширеніших та найтриваліших суспільних проблем у країні: майже дві третіх дорослих в Англії та одна третя учнів початкових шкіл страждають на цю хворобу.

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Тож уряд має на меті жорстко обмежити акційне просування та рекламу шкідливих для здоров’я нації продуктів.

Окрім того, минулого місяця уряд Великої Британії запропонував повністю заборонити рекламу нездорових продуктів харчування в Інтернеті.

Ожиріння підвищує ризик важкого перебігу коронавірусу та летальних наслідків цього захворювання.

Вакцина проти коронавірусу

У Великій Британії розпочали щеплювати від коронавірусу оксфордською вакциною. З 4 січня планують розпочати вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca.

Вакцина вже ліцензована фармацевтичною компанією AstraZeneca. Але її має також схвалити Агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA).