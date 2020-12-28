Випадки зараження штамом коронавірусу, про який вперше заявили у Великій Британії 14 грудня, продовжують фіксувати у нових країнах.

Мутацію виявили у Південній Кореї – вірус до країни завезла сім’я, всі три людини прибули з Лондона 22 грудня.

Також двох хворих з підтвердженим захворюванням на новий штам коронавірусу зафіксували у Норвегії. Люди повернулися з Великої Британії у середині місяця.

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Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії повідомили про новий штам коронавірусу, який не є більш небезпечним, проте швидше поширюється серед хворих.

Після цього у країні посилили заходи карантину, а інші держави почали обмежувати з нею авіасполучення. Однак це не завадило поширенню мутації.

Її продовжують фіксувати у нових країнах. Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: KDCA, NRC