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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Боролась за права жінок: в Саудівській Аравії ув’язнили активістку

У Саудівській Аравії до більш ніж п’яти років ув’язнення засудили активістку Луджайн аль-Хатлуль, яка виступала за право жінок керувати автомобілем. Вона вже перебувала у в’язниці суворого режиму протягом двох з половиною років.

Активістку звинуватили в зв’язках з країнами, недружніми королівству, а також у наданні їм секретної інформації. Луджайн була затримана приблизно за кілька тижнів до того, як жінкам в Саудівській Аравії дозволили їздити за кермом у 2018 році.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово заявляли про незаконність затримання і вимагали її звільнення.

Суд в Китаї

У Китаї суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної пандемії у місті Ухань в лютому 2020 року, та засудив її до чотирьох років позбавлення волі.

37-річна Жань Жан знімала на відео про переповнені крематорії та лікарні, які широко розходилися у соцмережах. Ці кадри показували, як місто намагається протидіяти поширенню коронавірусу на початку спалаху.

Китайський суд звинуватив жінку у пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот за її висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки коронавірусної інфекції.

Джерело: ВВС

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