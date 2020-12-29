Два тижні тому Велика Британія офіційно заявила про мутацію коронавірусу. Українка Ірина Климко, яка працює фармацевтом у британській компанії, та її донька Наталя, студентка місцевого коледжу, розповіли в інтерв’ю Фактам ICTV усе, що вони знають про новий штам, як лікують та тестують на Covid-19.
Що відомо про новий штам коронавірусу: назва та симптоми
– Новий штам, наскільки ми знаємо, називається 501.V2. Він нещодавно завезений з Південної Африки. Лікарі мало про нього знають, – каже Ірина Климко.
За її словами, точної інформації щодо симптомів, які викликає вірус-мутант, також немає.
– Проте є паніка, тому що тільки кілька днів тому сказали офіційно, що є новий штам. Всіх людей, які приїздять з-за кордону, просять на 10 днів самоізолюватися саме тому, що немає інших симптомів, – наголосила жінка.
Вплив мутованого вірусу на дітей
Якщо звичайний коронавірус дітей не дуже сильно чіпав, то новий – і дорослих, і дітей, і старих, і молодших зачіпає. В Шотландії навіть однорічна дитина захворіла на цей штам, і, на жаль, померла, розповідають українки.
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Як лікують і кого госпіталізують у Великій Британії
Нині ситуація дуже складна, тому лікарі приходять за викликом додому лише до літніх британців, у яких немає родини. Усіх інших вони просять телефонувати або звертатися за допомогою онлайн.
Ірина назвала п’ять випадків, які є підставою для госпіталізації:
– Перший: сильно задихаєшся, навіть коли відпочиваєш. Другий: коли важко займатися щоденними справами. Третій: коли є спантеличеність, невизначеність, не знаєш, що з тобою відбувається. Четвертий випадок: не можеш сказати повне речення, бо задихаєшся. І п’ятий: це люди, яким за 70, вагітні та люди з діабетом і сердцево-судинними захворюваннями.
Для госпіталізації є два шляхи, зазначила Климко. Якщо дуже зле, треба викликати швидку, зателефонувавши на номер 999.
– Поки вона їде, оператор запитує, чи є симптоми коронавірусу. Якщо є, парамедики вже на місці перевіряють, чи потрібна госпіталізація у спеціальні відділення або ж шпиталі для хворих на коронавірус, оскільки не всі лікарні приймають Covid-пацієнтів, – пояснила вона.
Другий шлях – якщо не дуже погано, а є легка задишка та інші симптоми, можна зателефонувати на сервіс 111 або зайти на його сайт. Медсестра або лікар розпитає про симптоми.
– Якщо вони вирішать, що у вас справді коронавірус, то направлять на тест, якщо стан серйозніший – викличуть швидку, – уточнила Ірина.
Лікування хворих на коронавірус у британських лікарнях повністю покривається державою, хоча є і винятки.
– Тут за все платить держава. Коли ви потрапляєте до лікарні, можете ні про що не турбуватися. Харчування, постіль, лікарняний одяг, медикаменти – усім забезпечує держава, – переконує Ірина.
Ба більше, за її словами, у разі, якщо ви захворіли на коронавірус і працюєте на компанію, то роботодавець за час хвороби сплачує 80% зарплати.
У державних клініках лікують усіх безкоштовно – незалежно від наявності страховки. Без допомоги нікого не залишають, навіть безхатьків.
Звісно, це стосується лише громадян Великої Британії. Іноземці ж мусять мати страховку.
– Проте, якщо немає страховки, можна піти до приватної клініки, де за гроші нададуть відповідну допомогу, – додала жінка.
Тестування на коронавірус
У Великій Британії тести на коронавірус безкоштовні, але за умови направлення від лікаря.
Климко пояснила, такі направлення до тестових центрів надаються, якщо подзвонити на 111 або викликати швидку.
– Якщо ви маєте симптоми коронавірусу, то такий тест зроблять і вам, і членам родини, навіть якщо у них немає сиптомів, – наголосила вона.
Інша ситуація, якщо людина для себе хоче дізнатися, чи є у неї Covid-19, або ж збирається за кордон. Тоді треба платити.
Їхня вартість – від £45 до £149 (1,7 тис. – 5, 6 тис. грн). За словами Ірини, найдешевші – це антигенні тести, а найдорожчі – ПЛР.
Окрім того, уряд країни хоче дізнатися, скільки людей уже перехворіли, тому поштою надсилає експрес-тести на антитіла. Тобто вони робляться у домашніх умовах і відсилаються назад.
Щодо тестування іноземних туристів, жінка не володіє точною інформацією, проте переконана – якщо зателефонувати на гарячу лінію, тест зроблять безкоштовно за відповідним направленням.Читайте: Британія розпочала вакцинацію від Covid-19, першою стала 90-річна жінка У Великій Британії виявили ще два нові штами коронавірусу Велика Британія починає щеплювати від Covid-19 оксфордською вакциною - дата
Новий коронавірус в Англії
14 грудня у Великій Британії заявили про появу нового штаму коронавірусу. За даними фахівців, він поширюється швидше, однак не такий смертоносний.
Нині випадки нового штаму коронавірусу зафіксовано у багатьох країнах світу.