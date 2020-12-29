Два тижні тому Велика Британія офіційно заявила про мутацію коронавірусу. Українка Ірина Климко, яка працює фармацевтом у британській компанії, та її донька Наталя, студентка місцевого коледжу, розповіли в інтерв’ю Фактам ICTV усе, що вони знають про новий штам, як лікують та тестують на Covid-19.

Що відомо про новий штам коронавірусу: назва та симптоми

– Новий штам, наскільки ми знаємо, називається 501.V2. Він нещодавно завезений з Південної Африки. Лікарі мало про нього знають, – каже Ірина Климко.

За її словами, точної інформації щодо симптомів, які викликає вірус-мутант, також немає.

– Проте є паніка, тому що тільки кілька днів тому сказали офіційно, що є новий штам. Всіх людей, які приїздять з-за кордону, просять на 10 днів самоізолюватися саме тому, що немає інших симптомів, – наголосила жінка.

Вплив мутованого вірусу на дітей

Якщо звичайний коронавірус дітей не дуже сильно чіпав, то новий – і дорослих, і дітей, і старих, і молодших зачіпає. В Шотландії навіть однорічна дитина захворіла на цей штам, і, на жаль, померла, розповідають українки.

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Як лікують і кого госпіталізують у Великій Британії

Нині ситуація дуже складна, тому лікарі приходять за викликом додому лише до літніх британців, у яких немає родини. Усіх інших вони просять телефонувати або звертатися за допомогою онлайн.

Ірина назвала п’ять випадків, які є підставою для госпіталізації:

– Перший: сильно задихаєшся, навіть коли відпочиваєш. Другий: коли важко займатися щоденними справами. Третій: коли є спантеличеність, невизначеність, не знаєш, що з тобою відбувається. Четвертий випадок: не можеш сказати повне речення, бо задихаєшся. І п’ятий: це люди, яким за 70, вагітні та люди з діабетом і сердцево-судинними захворюваннями.

Для госпіталізації є два шляхи, зазначила Климко. Якщо дуже зле, треба викликати швидку, зателефонувавши на номер 999.

– Поки вона їде, оператор запитує, чи є симптоми коронавірусу. Якщо є, парамедики вже на місці перевіряють, чи потрібна госпіталізація у спеціальні відділення або ж шпиталі для хворих на коронавірус, оскільки не всі лікарні приймають Covid-пацієнтів, – пояснила вона.

Другий шлях – якщо не дуже погано, а є легка задишка та інші симптоми, можна зателефонувати на сервіс 111 або зайти на його сайт. Медсестра або лікар розпитає про симптоми.

– Якщо вони вирішать, що у вас справді коронавірус, то направлять на тест, якщо стан серйозніший – викличуть швидку, – уточнила Ірина.

Лікування хворих на коронавірус у британських лікарнях повністю покривається державою, хоча є і винятки.

– Тут за все платить держава. Коли ви потрапляєте до лікарні, можете ні про що не турбуватися. Харчування, постіль, лікарняний одяг, медикаменти – усім забезпечує держава, – переконує Ірина.

Ба більше, за її словами, у разі, якщо ви захворіли на коронавірус і працюєте на компанію, то роботодавець за час хвороби сплачує 80% зарплати.

У державних клініках лікують усіх безкоштовно – незалежно від наявності страховки. Без допомоги нікого не залишають, навіть безхатьків.

Звісно, це стосується лише громадян Великої Британії. Іноземці ж мусять мати страховку.

– Проте, якщо немає страховки, можна піти до приватної клініки, де за гроші нададуть відповідну допомогу, – додала жінка.

Тестування на коронавірус

У Великій Британії тести на коронавірус безкоштовні, але за умови направлення від лікаря.

Климко пояснила, такі направлення до тестових центрів надаються, якщо подзвонити на 111 або викликати швидку.

– Якщо ви маєте симптоми коронавірусу, то такий тест зроблять і вам, і членам родини, навіть якщо у них немає сиптомів, – наголосила вона.

Інша ситуація, якщо людина для себе хоче дізнатися, чи є у неї Covid-19, або ж збирається за кордон. Тоді треба платити.

Їхня вартість – від £45 до £149 (1,7 тис. – 5, 6 тис. грн). За словами Ірини, найдешевші – це антигенні тести, а найдорожчі – ПЛР.

Окрім того, уряд країни хоче дізнатися, скільки людей уже перехворіли, тому поштою надсилає експрес-тести на антитіла. Тобто вони робляться у домашніх умовах і відсилаються назад.

Щодо тестування іноземних туристів, жінка не володіє точною інформацією, проте переконана – якщо зателефонувати на гарячу лінію, тест зроблять безкоштовно за відповідним направленням.

Новий коронавірус в Англії

14 грудня у Великій Британії заявили про появу нового штаму коронавірусу. За даними фахівців, він поширюється швидше, однак не такий смертоносний.

Нині випадки нового штаму коронавірусу зафіксовано у багатьох країнах світу.