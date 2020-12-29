Мав важливі справи: прем’єр Швеції прогулявся в ТЦ попри карантин

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен прогулявся торговим центром у Стокгольмі, незважаючи на обмежувальні заходи, пов’язані з Covid-19.

Місцеві ЗМІ відзначають, що на вихідних голова уряду закликав шведів уникати великих магазинів, ТЦ та інших громадських місць, аби не допустити розповсюдження коронавірусу у Швеції.

Представник Стефана Левена, відповідаючи на обурення журналістів, підкреслив, що прем’єр відвідував торговий центр Gallerian з важливою метою, а не для покупок перед святами.

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Також з’ясувалося, що днями за різдвяним шопінгом в ТЦ помітили і міністра юстиції Швеції Моргана Йоханссона.

Тоді прем’єр Левен назвав такий вчинок колеги “повною безвідповідальністю”.

Станом на 29 грудня у Швеції зареєстровано вже 428 533 випадки коронавірусу. Країна перебуває на 32 сходинці у світовому Covid-рейтингу.

Від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, у Швеції померло 8 484 пацієнти.

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Джерело: Radio Sweden