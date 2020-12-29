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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Novavax розпочала третю фазу випробувань вакцини проти коронавірусу

Біотехнологічна компанія Novavax оголосила про початок третьої фази випробувань препарату NVX-CoV2373, який є ще одним кандидатом на вакцину проти коронавірусу.

Головний директор Novavax Стенлі Ерк зазначив, що пандемія стала випробуванням та дуже важливим кроком у створенні безпечних та ефективних вакцин для захисту усього населення світу.

У заяві компанії зазначають, що третій етап проводиться за підтримки американських партнерів та уряду США під егідою операції Warp Speed. У випробуваннях візьмуть участь 30 тис. осіб з понад 100 міст Сполучених Штатів та Мексики.

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Novavax стала вже п’ятою компанією, яка проводить дослідження для виготовлення нової вакцини проти коронавірусу на території Сполучених Штатів Америки.

Інші компанії – Pfizer і Moderna – вже пройшли усі фази випробувань та були затвердженні американським регулятором. Компанії AstraZeneca та Johnson&Johnson третю фазу випробувань у Сполучених Штатах проводять з вересня 2020 року.

Вакцина проти коронавірусу

Компанія AstraZeneca перевірить ефективність своєї вакцини проти нового штаму Covid-19.

Представникам фармкомпанії вдалося підвищити ефективність своєї вакцини проти коронавірусу, нині вона перевищує 90%.

Джерело: Novavax 

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