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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Новий штам Covid-19 зафіксували в ОАЕ

В Об’єднаних Арабських Еміратах зафіксували новий штам коронавірусу. Мутацію Covid-19 діагностували у кількох громадян, які напередодні прилетіли з-за кордону. Про це ЗМІ повідомив місцевий політик.

Наразі невідомо, який саме вид зареєстровано – з британським походженням чи південно-африканським.

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Новий штамп коронавірусу

У середині грудня у Великій Британії зафіксували нову мутацію коронавірусу. Після цього її почали фіксувати в багатьох країнах світу.

Також напередодні стало відомо про південно-африканську мутацію Covid-19. 29 грудня про перший випадок інфікування повідомили в Японії. Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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