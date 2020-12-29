В Об’єднаних Арабських Еміратах зафіксували новий штам коронавірусу. Мутацію Covid-19 діагностували у кількох громадян, які напередодні прилетіли з-за кордону. Про це ЗМІ повідомив місцевий політик.

Наразі невідомо, який саме вид зареєстровано – з британським походженням чи південно-африканським.

د. عمر الحمادي: ثبوت وجود حالات محدودة في دولة #الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من #فيروس_كورونا_المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة.#وام pic.twitter.com/uTff6FTOF7 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 29, 2020

Читайте: У Німеччині вісім осіб отримали передозування вакциною

Новий штамп коронавірусу

У середині грудня у Великій Британії зафіксували нову мутацію коронавірусу. Після цього її почали фіксувати в багатьох країнах світу.

Також напередодні стало відомо про південно-африканську мутацію Covid-19. 29 грудня про перший випадок інфікування повідомили в Японії. Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.