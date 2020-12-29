Новий штам коронавірусу, про поширення якого вперше заявили у Великій Британії 14 грудня, міг бути у Німеччині ще у листопаді.
Мутацію виявили у літнього чоловіка, який помер від хвороби, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Нижньої Саксонії.
Новий варіант вірусу також підтвердили у дружини і доньки померлого. Остання і могла заразити батьків, адже у листопаді була у Великій Британії.
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Водночас дружина і донька померлого пацієнта одужали від хвороби.
Новий штам коронавірусу
14 грудня у Великій Британії повідомили про появу нового штаму коронавірусу, який, за попередніми даними, не є більш небезпечним.
Однак він може швидше поширюватися.
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Джерело: Welt