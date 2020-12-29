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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Новий штам коронавірусу міг бути у Німеччині ще у листопаді – ЗМІ

Новий штам коронавірусу, про поширення якого вперше заявили у Великій Британії 14 грудня, міг бути у Німеччині ще у листопаді.

Мутацію виявили у літнього чоловіка, який помер від хвороби, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Нижньої Саксонії.

Новий варіант вірусу також підтвердили у дружини і доньки померлого. Остання і могла заразити батьків, адже у листопаді була у Великій Британії.

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Водночас дружина і донька померлого пацієнта одужали від хвороби.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії повідомили про появу нового штаму коронавірусу, який, за попередніми даними, не є більш небезпечним.

Однак він може швидше поширюватися.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Welt

Фото: Pixabay

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