Це безвідповідальність: Байден звинуватив Пентагон у блокуванні передання влади

Обраний президент США Джо Байден заявив, що міністерство оборони перешкоджає нормальній роботі його перехідної команди.

– Зараз ми просто не отримуємо всю необхідну нам інформацію від колишньої адміністрації в ключових моментах національної безпеки. На мій погляд, це не що інше, як безвідповідальність, – сказав Байден під час виступу в Вілмінгтоні (штат Делавер).

За його словами, перехідна команда зіткнулася з перешкодами з боку політичного керівництва Пентагону.

Він попередив, що його команді необхідна повна прозорість у сфері бюджету Міноборони, щоб уникнути будь-якої плутанини, яку можуть використовувати противники США.

– Потрібна чітка картина наших силових позицій у всьому світі та наших операцій зі стримування ворогів.

Обраний президент звинуватив Дональда Трампа в тому, що він завдав величезної шкоди відомствам, критично важливим для забезпечення безпеки. Багато з них були спустошені в кадровому розумінні та позбавлені можливостей працювати, через що постраждав їхній моральний дух.

– Все це ускладнює нашому уряду виконання завдань із захисту американського народу, наших життєво важливих інтересів в світі, де загрози постійно наростають, а противники постійно адаптуються, – підкреслив Байден.

У той же час в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер спростував звинувачення обраного президента.

Коли буде інавгурація 46-го президента США

20-та поправка до Конституції, яку ратифікували у 1933 році, передбачає проведення інавгурації 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.

У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.

Відповідно до голосів Колегії виборників, 46 президентом США стане представник від Демократичної партії Джозеф Байден, а його колега Камала Гарріс стане першою в історії США жінкою віце-президентом.