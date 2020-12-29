У Білорусі розпочалася масова вакцинація російською вакциною проти Covid-19

Міністерство охорони здоров’я Білорусі заявило про початок масового щеплення населення російською вакциною проти корона вірусу Супутник V.
29 грудня прибула перша партія препарату на територію Білорусі.
– Сьогодні у нас почнеться новий етап – масова вакцинація проти Covid-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми, – заявив Міністр охорони здоров’я Білорусі Дмитро Піневич.
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Так Білорусь стала першою країною, де починається масова вакцинація населення російською вакциною.
Казахстан почав виготовляти російську вакцину
У Республіці Казахстан почали виготовляти російську вакцину від коронавірусу. Цьому посприяла відповідна домовленість між президентами країн.
Офіційний старт виробництва у місті Караганда вранці 21 грудня відкрив прем’єр-міністр Аскар Мамін. Масову вакцинацію громадян російським препаратом Супутник V планують провести у лютому.
Джерело: МОЗ Білорусі