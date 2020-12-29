PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У Білорусі розпочалася масова вакцинація російською вакциною проти Covid-19

Міністерство охорони здоров’я Білорусі заявило про початок масового щеплення населення російською вакциною проти корона вірусу Супутник V.

29 грудня прибула перша партія препарату на територію Білорусі.

 – Сьогодні у нас почнеться новий етап – масова вакцинація проти Covid-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми, – заявив Міністр охорони здоров’я Білорусі Дмитро Піневич.

Читайте: За дивних обставин: в РФ помер біолог, який розробляв вакцину від Covid-19

Так Білорусь стала першою країною, де починається масова вакцинація населення російською вакциною.

Казахстан почав виготовляти російську вакцину

У Республіці Казахстан почали виготовляти російську вакцину від коронавірусу. Цьому посприяла відповідна домовленість між президентами країн.

Офіційний старт виробництва у місті Караганда вранці 21 грудня відкрив прем’єр-міністр Аскар Мамін. Масову вакцинацію громадян російським препаратом Супутник V планують провести у лютому.

Джерело: МОЗ Білорусі

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору