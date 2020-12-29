У Білорусі розпочалася масова вакцинація російською вакциною проти Covid-19

Міністерство охорони здоров’я Білорусі заявило про початок масового щеплення населення російською вакциною проти корона вірусу Супутник V.

29 грудня прибула перша партія препарату на територію Білорусі.

– Сьогодні у нас почнеться новий етап – масова вакцинація проти Covid-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми, – заявив Міністр охорони здоров’я Білорусі Дмитро Піневич.