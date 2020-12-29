29 грудня у віці 98 років помер французький модельєр П’єр Карден. Новину про смерть підтвердила сім’я кутюр’є.

Смерть настала в американській лікарні на сході Франції.

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Ким був П’єр Карден

Народився П’єр Карден в Італії, однак у ранньому дитинстві разом з батьками переїхав до Франції. Після навчання він почав співпрацювати з модельєрами Жанною Пакен та Ельзою Скіапареллі.

Згодом він очолив французький дім моди Крістіан Діор (Christian Dior). Набравшись досвіду, у віці 28 років він відкрив власний модний будинок під назвою П’єр Карден.

Детальніше про біографію кутюр’є П’єра Кардена читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Le Figaro