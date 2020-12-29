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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Конгресі США підтримали проект оборонного бюджету, на який наклав вето Трамп

У Конгресі США повторно схвалили проект оборонного бюджету країни на 2021 рік, на який наклав вето президент Дональд Трамп.

Палата представників підтримала його 28 грудня, набравши необхідні дві третини голосів. З 435 членів за подолання вето проголосувало 322 конгресмени, проти – 87.

Тепер законопроект передадуть до Сенату. Якщо за нього там проголосують, проект стане законом.

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Документ планують розглянути найближчим часом, точної дати поки немає.

Оборонний бюджет США на 2021 рік

Президент США Дональд Трамп наклав вето на проект оборонного бюджету на 2021 рік, який передбачає виділення $740 млрд на потреби сфери.

На його думку, закон не містить важливі заходи національної безпеки.

Детальніше про оборонний бюджет США на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The United States House of Representatives

Фото: Dreamstime

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