Влада Швейцарії задіяла військових у транспортуванні і доправленні вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech.

Після отримання противірусної речовини на кордоні представники Збройних сил країни перевозять партії на спеціальні склади.

Водночас місце розташування цих складів не повідомляється.

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У Швейцарії уже вакцинували людей від коронавірусу. Проте масово робити щеплення громадянам країни розпочнуть з 4 січня 2021 року.

Вакцина проти коронавірусу

З 4 січня повинні розпочати вакцинувати оксфордською вакциною людей проти коронавірусу і у Великій Британії.

Речовину вже ліцензовано фармацевтичною компанією AstraZeneca.

Детальніше про вакцину та вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: Le Matin, Інтерфакс-Україна