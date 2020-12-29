У Японії виявили перший випадок нового південноафриканського штаму коронавірусу

В Японії вперше виявили випадок зараження новим південно африканським штамом коронавірусу.

Його виявили у 30-річної жінки, яка 19 грудня прилетіла у токійський міжнародний аеропорт Наріта з ПАР. Відзначається, що захворювання на новий штам коронавірусу у неї протікає безсимптомно.

Минулого тижня МОЗ Японії повідомляв, що новим британським штамом коронавірусу заразилися п’ять осіб, які напередодні повернулись з Великої Британії. Наразі цей штам виявили ще одного громадянина, який подорожував у цю країну.

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У Великій Британії про виявлення нового штаму коронавірусу повідомили ще в середині грудня. За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, він на 70% більш заразніший від попереднього. Директор європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге вказав, що нова мутація на тяжкість захворювання не впливає.

Також ще одни новий штам коронавірусу у грудні виявили в ПАР. Знайдений різновид вірусу назвали 501.V2. Міністр охорони здоров’я країни Звелі Мхізе зазначив, що генетики вивчають зразки коронавірусу з березня 2020 року, і його новий варіант став переважати в країні в останні два місяці.

Коронавірус в Україні

Станом на 29 грудня в Україні виявили 6 988 нових випадків коронавірусу. За останній день в країні 232 людини померло від хвороби, загалом вірус забрав життя 18 081 українця. Одужало за добу 16 106 громадян, за увесь час – 681 835 осіб.

Найбільше випадків зафіксували в Одеській (729), Полтавській (644) та Львівській (555) областях.