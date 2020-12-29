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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Угорщина отримала 6 тис. доз вакцини від Covid-19 з РФ, речовину вивчать фахівці

До Угорщини доправили 6 тис. доз російської вакцини проти коронавірусу Супутник V.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

– Вакцину відправлять до Національного центру громадської охорони здоров’я, – уточнив Петер Сійярто.

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Там фахівці країни додатково вивчать властивості вакцини і ухвалять рішення щодо її застосування на території Угорщини. Про старт вакцинації спікер поки не уточнює.

Вакцинація в Білорусі

У Білорусі повідомили про початок вакцинації проти коронавірусу російським речовиною.

Перші партії вакцини Супутник V 29 грудня прибули до країни.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в світі читайте в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: Szijjártó Péter

Фото: Dreamstime

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