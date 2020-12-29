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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

В Індії зафіксували шість випадків зараження новим штамом Covid-19

В Індії вперше зафіксували шість випадків зараження новим штамом коронавірусу SARS-CoV2. Його привезли з Великої Британії.

У міністерстві охорони здоров’я зазначили, що троє людей зі захворюванням виявили у Бангалорі, двоє  – у Гайдарабаді і один – в Пуні.

– Виявлено, що в загальній складності шість зразків, узятих у шести осіб, які повернулися з Великої Британії, дали позитивний результат на новий штам вірусу, – зазначили в міністерстві

Нині хворі на новий штам коронавірусу перебувають на карантині.

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У період з 25 листопада по 23 грудня 2020 року близько 33 тис. пасажирів прибули в різні індійські аеропорти з Великої Британії. З них у 114 людей проби на коронавірус виявилися позитивними.

Новий штам Covid-19 вже виявили в Данії, Нідерландах, Італії, Швеції, Франції, Іспанії, Німеччині, Канаді, Японії, Лівані та Сінгапурі.

Новий штам коронавірусу

У Великій Британії вперше виявили новий штам Covid-19 ще в середині грудня.  За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, він на 70% більш заразний від попереднього.

Джерело: Outlook India

Фото: Depositphotos

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