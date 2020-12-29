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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

В Іспанії вестимуть реєстр осіб, які відмовились робити вакцину проти Covid-19

Влада Іспанії планує розпочати ведення спеціальної картотеки з іменами людей, які відмовились зробити щеплення вакциною проти коронавірусу.

За словами міністра охорони здоров’я країни Сальвадора Ільа, цей реєстр не буде у відкритому доступі, однак його передадуть іншим країнам-членам ЄС.

Також він підкреслив, що в Іспанії вакцинація від коронавірусу не стане примусовою, і запевнив, що влада буде якомога обачніше поводитися з особистими даними громадян.

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За даними іспанських соціологів, 28% жителів країни не збираються робити щеплення від коронавірусу, якщо їм нададуть таку можливість. У листопаді ці показники становили 47%.

У грудні 2020 року лише 40% громадян Іспанії підтвердили намір вакцинуватись від коронавірусу.

Вакцина проти коронавірусу

У Польщі мігрантів вакцинуватимуть від коронавірусу безкоштовно. Для цього необхідно мати карту поляка, тимчасову або постійну посвідку на проживання.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик наголосив, що для отримання безкоштовної вакцини іноземним громадянам достатньо лише мати офіційні документи, які підтверджують Польщу як країну проживання.

Джерело: DW

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