В Італії заявили про поширення “свого варіанту” коронавірусу, який дуже схожий на той, який зафіксували у Великій Британії.

За словами місцевих фахівців, цей штам виявили у країні ще у серпні у Брешії. Водночас зробили це випадково, спостерігаючи за пацієнтом, який перехворів ще у квітні, але у серпні тестування знову підтвердило захворювання на вірус.

– На наш подив, ми знайшли новий варіант коронавірусу, схожий на британський штам, але не ідентичний йому, – уточнив очільник Італійської спілки вірусології Арнальдо Карузо.

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Водночас фахівці не беруться поки оцінювати, яка з мутацій з’явилася раніше, і називати часові відрізки, коли це сталося. Вони лише припускають, що італійський штам міг з’явитися приблизно на початку липня.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії повідомили про появу нового штаму коронавірусу. Однак, за оцінками фахівців, він міг поширюватися у країні ще у вересні.

За попередньою інформацією, мутація не є більш смертоносною.

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Джерело: La Repubblica