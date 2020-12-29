Станом на 29 грудня у світі на коронавірус захворіли вже 82 185 811 осіб.

За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на пів мільйона.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 793 260 пацієнтів.

Побороли коронавірус вже 58 136 706 людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 19 899 507 (+117 789);

Індія – 10 245 276 (+20 479);

Бразилія – 7 563 551 (+56 661);

Росія – 3 105 037 (+27 002);

Франція – 2 574 041 (+11 395).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 345 612.

У Бразилії від початку пандемії померла 192 681 особа. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 148 470 летальних випадків.

Covid-вакцинація в ЄС

Починаючи з понеділка, 28 грудня, Європейський Союз розпочав процес вакцинації проти коронавірусу.

Зазначається, що вакцина також діє проти нового штаму Covid-19, яку вперше виявили у Великій Британії. Тоді країни одна за одною почали повідомляти про поширення мутації небезпечного вірусу.

Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, найближчим часом ЄС купить додаткові 100 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Влада Іспанії першою серед країн ЄС заявила про плани створити спеціальний реєстр з іменами людей, які відмовилися від щеплення.

Списки осіб будуть у відкритому доступі, також їх передадуть країнам Європейського Союзу.

Чи матимуть такі списки вплив на можливі заборони щодо подорожей єврозоною, наразі невідомо.

Джерело: ВООЗ