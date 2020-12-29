З великим відривом від Байдена: Трамп очолив світовий рейтинг захоплення 2020

Президент США Дональд Трамп очолив світовий рейтинг захоплення 2020 компанії Gallup.

Вперше за 12 років перша сходинка не дісталася колишньому американському президенту Бараку Обамі.

Зазначається, що Дональд Трамп став найбільшим захопленням року в категорії чоловіків із результатом 18%.

Обама отримав 15% підтримки, тоді як конкурент Трампа на виборах президента США Джо Байден здобув лише 6% прихильності.

– За Трампа проголосували 48% республіканців, тоді як за Обаму – 32% демократів, що на 9% менше, ніж в минулому році, – йдеться у повідомленні.

Також до першої десятки рейтингу захоплення серед чоловіків увійшли:

засновник Tesla Ілон Маск;

головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі;

папа Римський Франциск;

засновник Microsoft Білл Гейтс;

культовий буддист Далай-лама;

американський сенатор-соціаліст Берні Сандерс;

світова зірка баскетболу Джеймс Леброн.

Традиційно компанія Gallup склала рейтинг захоплення 2020 і серед жінок.

Перше місце зайняла дружина Барака Обами, колишня перша леді США Мішель Обама.

Друге та третє місце розділили Камала Харріс та перша леді Меланія Трамп.

Нижче у рейтингу розташувалися:

американська телеведуча Опра Уінфрі;

канцлер Німеччини Ангела Меркель;

екс-кандидат в президенти США Хіларі Клінтон;

королева Великобританії Єлизавета II;

член Верховного суду США від республіканців Емі Коні Барретт;

екоактівістка Грета Тунберг.

Телефонне опитування проводилось з 1 по 17 грудня серед випадкової вибірки 1 018 дорослих. Похибка опитування складає приблизно 4%.

Найбагатші люди світу за версією Forbes

У листопаді з’явився актуальний рейтинг найбагатших людей світу від Forbes, де зібрано інформацію про статки найвідоміших мільйонерів.

До першої трійки лідерів увійшли Джефф Безос (власник Amazon), Бернар Арно (гендиректор Louis Vuitton ) та Ілон Маск (засновник Tesla).

Постійний лідер рейтингу Білл Гейтс вимушено зайняв четверте місце.