Новообраний президент США Джо Байден заявив про необхідність перегляду пріоритетів у питанні національної безпеки країни через нові виклики з боку Росії і Китаю.

У цьому контексті він згадав останню кібератаку на урядові мережі країни.

– Ми говорили про різні стратегічні виклики з боку Росії і Китаю, з якими ми зіштовхнемося, і реформи, які ми повинні проводити, щоб опинитися у найбільш сильній з можливих позицій задля протистояння цим викликам, – уточнив Джо Байден.

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Байден вважає, що потрібно проводити реформи у цій сфері, які допоможуть зміцнити позиції США у сферах оборони і безпеки.

Перші кроки Джо Байдена

Після перемоги на виборах у США, які пройшли 3 листопада 2020 року, демократ Джо Байден почав визначатися з людьми, які займуть ключові посади під час його президентства.

Крім того, він повідомив про пріоритети у його роботі, наприклад, заходи з подолання пандемії коронавірусу.

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Джерело: NBC News, РБК-Україна