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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Байден використовуватиме закон воєнного часу для боротьби з Covid-19

Новообраний президент США Джозеф Байден повідомив, що використовуватиме закон про військове виробництво 1950 року для боротьби з коронавірусом.

Документ, ухвалений у воєнний час, фактично передбачає примусове залучення приватних компаній до роботи на державу.

Байден застосує закон саме для пришвидшення вакцинації населення, він має намір збільшити кількість щеплень у кілька разів – до 1 млн на день.

– Я хочу, щоб до кінця перших 100 днів мого перебування на посаді президента було зроблено 100 млн щеплень.

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Новий штам коронавірусу у США

Британський штам коронавірусу напередодні вперше зафіксували у США. Хворобу діагностували у 20-річного хлопця. Відомо, що останнім часом він не подорожував.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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