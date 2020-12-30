Ізраїль видаватиме “зелені паспорти” тим, хто вакцинувався проти коронавірусу

В Ізраїлі введуть систему обліку вакцинації, у рамках якої громадянам видаватимуть спеціальні електронні документи. Міністерство охорони здоров’я країни з 17 січня 2021 року почне видавати так звані зелені паспорти тим, хто зробив щеплення вакциною проти коронавірусу.

Також почне працювати мобільний додаток Зелений паспорт. Рішення про видання електронного документа ухвалюватиме МОЗ країни.

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Кожен, хто пройшов вакцинацію, зможе завантажити собі Зелений паспорт на смартфон. Його активація відбуватимуться через сім днів після введення другої дози вакцини.

Облік невакцинованих проти коронавірусу

Влада Іспанії планує розпочати ведення обліку невакцинованих осіб проти коронавірусу.

За словами міністра охорони здоров’я країни Сальвадора Ільа, реєстр осіб, які відмовились від вакцинації проти коронавірусу не буде у відкритому доступі, однак його передадуть іншим країнам-членам ЄС.

Також він підкреслив, що в Іспанії вакцинація від коронавірусу через це не стане примусовою.