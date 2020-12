Курс біткоїну поставив черговий рекорд на торах 30 грудня, завершуючи місяць зростанням майже на 50%, що є найкращою динамікою з травня 2019 року.

Вартість криптовалюти підскочила під час торгів на 6,2%, до $28 572,1.

Якщо в минулому різкі скачки вартості біткоїну швидко змінювалися падінням курсу, то цьогоріч ситуація змінилася. Біткоїн, що подорожчав майже вчетверо цього року, подолав рекорд 2017 року ще 30 листопада, після чого продовжує зростати.

Читайте: Понад $27 тис. – новий рекорд біткоїну

Згідно з даними аналітичної компанії Chainalysis, з вересня великі нові інвестори придбали в цілому приблизно 500 тис. біткоїнів загальною вартістю близько $11,5 млрд.

Серед відомих інвесторів, вкладаються в біткоїни – мільярдери Пол Тюдор Джонс і Стенлі Дракенміллер, а також Square Inc., Microstrategy Inc. і Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

Перспектива криптовалюти

Думки щодо природи біткоїну і перспектив криптовалюти як і раніше розходяться. З одного боку, є ті, хто вважає біткоїн інструментом хеджування на тлі ослаблення долара і очікуваного прискорення інфляції, з іншого боку – ті, хто ставить під сумнів цінність криптовалюти як класу активів, відзначаючи їхній спекулятивний характер.

Різке зростання вартості біткоїну пов’язують з відкриттям доступу до криптовалюти громадянам США.

Джерело: MarketWatch