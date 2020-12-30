Конгрес Аргентини узаконив аборти до 14-го тижня вагітності. Це є новаторським рішенням для держави, де діяли найбільш суворі закони в світі щодо припинення вагітності.

До цього часу в Аргентині аборти дозволялися лише у випадках зґвалтування або коли здоров’я матері було під загрозою.

Законопроект ще на початку місяця схвалила Палата депутатів. Католицька церква, яка має значний вплив у Латинській Америці, виступила проти цього кроку та закликала сенаторів відхилити законопроект.

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Попри прогнози, що розрив між голосами членів конгресу буде незначним, четверо сенаторів, які заявили, що не визначились, проголосували за цей закон.

Так, сенатор Сільвіна Гарсія Ларрабуру, яка проголосувала проти законопроекту в 2018 році, цього разу підтримала його.

– Мій голос – за вільних жінок, які можуть ухвалювати зважені рішення, – сказала вона крізь сльози під час дебатів.

Сенатор Інес Блас, який проголосував проти закону, наголосив, що переривання вагітності – це трагедія.

Але міністр із питань жінок, гендеру та різноманітності Аргентини Елізабет Гомес Алькорта заявила, що ухваленням закону про легалізацію абортів вони творять історію:

– Багато активістів, які підтримують легалізацію, сподіваються, що це буде сигналом для інших законодавців Латинської Америки.

Президент Аргентини Альберто Фернандес, який декларував легалізацію абортів у своїй передвиборній програмі, підтримав законопроект попри те, що є католиком. Він аргументував це тим, що повинен ухвалювати закони для всіх.

Фернандес також заявив, що запровадження безкоштовних законних аборти до 14-го тижня вагітності є питанням охорони здоров’я.

– Щороку близько 38 тис. жінок потрапляють до лікарень унаслідок нелегальних абортів. Після відновлення демократії в 1983 році через це загинуло вже понад 3 тис. жінок, – зазначив він.

Урешті після 12-годинних дебатів сенатори проголосували за законопроект. 38 із них рішення підтримали, 29 висловились проти, один – утримався.

Увесь час за дебатами, які транслювались на великих екранах біля будівлі Конгресу в Буенос-Айресі, стежили прихильники та противники легалізації абортів. Представників різних поглядів розділили спеціальними бар’єрами.

Директор американського відділу Human Rights Watch Хосе Мігель Віванко припустив, що новий закон може мати ефект доміно.

Аборти повністю заборонені в Сальвадорі, Нікарагуа та Домініканській Республіці й дозволяються лише за певних обставин у більшості інших країн Латинської Америки.

Лише в Уругваї, Кубі, Гайані та в деяких частинах Мексики наразі дозволяють жінкам просити про аборт, однак там діє обмеження щодо тижнів вагітності, коли аборт є законним.

Заборона абортів у Польщі

22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту. Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.