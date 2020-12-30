Українки з Великої Британії – фармацевт Ірина Климко та її донька-студентка Наталя – розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV, як британці реагують на нові карантинні обмеження у зв’язку з мутацією коронавірусу і що робить держава для підтримки громадян під час локдауну.

Як британці сприймають локдаун

Під час першого локдауну ситуація в Британії, за словами українки, нагадувала кінець світу: полиці були порожні, бо люди мішками скуповували рис та цукор, консерви, туалетний папір та мийні засоби.

– Доходило до того, що видавали певний ліміт. Наприклад, парацетамол неможливо було знайти, тому видавали його лише по дві пачки. Нині ж трохи спокійніше. Проте паніка є. Оскільки закрили кордон, у нас перебої з овочами і фруктами. І люди зараз панікують саме через це, – розповіла Климко.

Щодо дотримання маскового режиму, британці ставляться до цієї вимоги дещо безвідповідально – переважно лише через загрозу штрафу. Якщо поблизу немає поліції, маски знімають або ж носять на підборідді.

– Тобто насправді тут так само, як в Україні. Відповідальні люди дійсно дотримуються усіх обмежень. Є й такі, що взагалі не вірять у цей вірус. Навіть якщо їм штрафи виписують, вони наполягають на своєму, – пояснила жінка.

Проте тут немає такої бурхливої реакції з боку громадян, якщо вони бачать людей без масок.

– Ніхто не зверне уваги, крім поліції. Штрафи тут від £20 і до £6,2 тис. (762 грн – 236,4 тис. грн). Тобто маски носять тільки через штрафи. Тут немає такого, щоб звичайні люди робили зауваження, – додала вона.

Якщо ж ви будете без маски, спочатку поліцейський зробить зауваження і попросить надіти маску – штрафують рідко:

– Вони більше стежать за тим, щоб не було скупчення людей. Бо у нас було правило шести людей, а зараз у нас четвертий, найвищий, рівень небезпеки, тому взагалі не можна виходити з дому – тільки на работу, в школу або по необхідні покупки.

Що закрили і як держава підтримує громадян

Зараз працюють продуктові та будівельні магазини, аптеки і банки, а також ресторани на виніс. Все інше закрито – магазини одягу і взуття, кінотеатри та ТРЦ.

Дитсадки поки відкриті, а школи і коледжі повертатимуться до навчання поступово.

– Я вчуся в коледжі. У мене наступного року іспити, тому до навчання повертаюся 6 січня. Всі інші один-два тижні вчитимуться онлайн, а потім повернуться до школи фізично, – розповіла Наталя.

За її словами, має бути вже зовсім плачевна ситуація для повернення до дистанційного навчання, проте у школах усе дуже строго.

– У нас є окремі автобуси для студентів. У коледжі сиджу в масці на відстані 2 метри від інших. Відразу після лекцій повертаюся додому. Якщо урок починається о 10.00, я не маю права приїхати раніше. Якщо дитина отримує позитивний тест – клас іде на самоізоляцію, – наголосила дівчина.

Хоча, за словами матері, у коледжі Наталі таких випадків не було, як і у середній школі молодшого сина.

– У них всі класи розведені, заходять в школу по черзі – 10 хвилин різниця, щоб діти не змішувалися. І так само виходять після уроків – у кожного класу свій час, не йдуть всі разом, – продовжила жінка.

Ірина працює в галузі медицини, тому не відчула впливу ні першого локдауну, ні нинішнього, а найманим працівникам компаній, які припиняли роботу, за її словами, навесні держава виплачувала до 80% зарплати. Зараз ці виплати менші через брак коштів.

А от приватні підприємці мусять самі про себе дбати.

– Тобто якщо ти сам на себе працюєш, то держава нічого не оплачує. Наприклад, маленькому бізнесу зараз виплачують лише грошову компенсацію, але цього замало. Тому нині дуже багато магазинів, які працювали роками, закрилися уже після першого локдауну. Ситуація плачевна. Вони збанкрутували і звільнили працівників. Крім того, на коронавірус наклався ще й Brexit. У людей паніка просто, – пояснила вона.

Як британці ставляться до вакцинації

У цій українській родині проти вакцинації і переконані, що такої ж думки більшість британців.

– Наші друзі також проти. Може пізніше, коли будемо знати, що вакцина гарантує захист, що вона не спричиняє ускладнень. І так більшість людей. Ми знаємо стареньких українців, яких мають вакцинувати найперше, – вони також проти, бо бояться, – розповіла Ірина.

Про те, як називається новий штам коронавірусу та як з ним борються в Англії, читайте у попередньому інтерв’ю українки з Великої Британії на Фактах ICTV.

Спілкувалася Наталя Луценко