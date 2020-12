Новий штам Covid-19: перший випадок зафіксували у США

У Сполучених Штатах Америки зафіксували перший випадок мутованого коронавірусу. Хворобу діагностували у 20-річного хлопця – мешканця Колорадо. Про це повідомив губернатор штату Джаред Поліс.

Наразі пацієнт перебуває на самоізоляції, до інфікування він не подорожував.

Поліс заявив, що до у чоловіка не виявили тісних контактів з іншими людьми. За його словами, його офіс буде дуже пильно стежити за перебігом хвороби.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.

The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020