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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Новий штам Covid-19: перший випадок зафіксували у США

У Сполучених Штатах Америки зафіксували перший випадок мутованого коронавірусу. Хворобу діагностували у 20-річного хлопця – мешканця Колорадо. Про це повідомив губернатор штату Джаред Поліс.

Наразі пацієнт перебуває на самоізоляції, до інфікування він не подорожував.

Поліс заявив, що до у чоловіка не виявили тісних контактів з іншими людьми. За його словами, його офіс буде дуже пильно стежити за перебігом хвороби.

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Мутація коронавірусу у світі

У грудні новий штам коронавірусу вперше зафіксували у Великій Британії. Після цього інші країни масово почали повідомляти про випадки інфікування.

29 грудня Об’єднані Арабські Емірати та Індія заявили про перший випадок зараження. Детальніше про новий штам Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

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