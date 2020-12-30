У багатьох країнах вже почався активний процес вакцинації проти коронавірусу. Загалом вже вкололи понад 5,1 мільйона доз вакцин у 22 країнах.

Близько половини доз – 2,32 мільйона – вкололи в Сполучених Штатах Америки, де вакцинація розпочалася 14 грудня.

На другому місці йде Китай, де вкололи понад 1 мільйон доз вакцини, на третьому – Велика Британія (625 981 доза).

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США керують державним розподілом вакцини Pfizer і BioNTech, а також вакцини Moderna з метою розподілу 20 мільйонів доз на початок січня.

Обидві вакцини вимагають прийому двох доз з інтервалом в декілька тижнів. Другі дози зберігаються в резерві, поки вони не будуть готові до введення.

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