Станом на 30 грудня у світі на коронавірус захворіли вже 80 773 033 людини. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 563 983 інфікованих.

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 783 619 пацієнтів. За добу зафіксували 11 784 нових летальних випадків.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 19 147 627 (+174 814);

Індія – 10 244 852 (+20 549);

Бразилія – 7 504 833 (+20 548);

Росія – 3 131 550 (+26 513);

Франція – 2 530 400 (+11 295).

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 332 423. За минулу добу померли ще 1 779 хворих.

У Бразилії від початку пандемії померли 191 570 людей. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 148 439 летальних випадків.

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Карантин у світі

30 грудня у Сполучених Штатах Америки зафіксували перший випадок нового мутованого коронавірусу. Хворобу діагностували у 20-річного хлопця – мешканця Колорадо.

Тим часом сама Велика Британія, у якій виявили новий штам Covid-19, стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину AstraZeneca. Британський регуляторний орган погодив препарат для екстреного використання.

Очікується, що вакцинація населення цим препаратом буде відбуватися вже на початку 2021 року.

Водночас Польща створить фонд для відшкодувань за побічні ефекти від вакцини проти Covid-19. Старт вакцинації від корона вірусу у Польщі відбувся 27 грудня. До країни завезли дві партії вакцини компанії Pfizer загальною кількістю 310 тис. доз.

Джерело: ВООЗ