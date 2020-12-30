Шоколад з картою Казахстану: відповідь російським політикам

Казахстанські політики відправили депутатам Держдуми РФ шоколад з картою Казахстану, щоб показати їм кордони держави.

Про це йдеться в повідомленні голови НПК (Народна партія Казахстану) Айкин Конурова на його сторінці в Facebook.

– Нехай, якщо вони не змогли з якихось причин вивчити географію та історію за підручниками, то, можливо, зможуть доповнити свої знання за упаковками від нашого шоколаду, – написав Конуров на своїй сторінці в Facebook.

Члени Народної партії Казахстану, кандидати в Мажиліс (парламент Казахстану), пропонують відправляти шоколад у Держдуму в відповідь на висловлювання її депутатів про приналежність Росії частини територій Казахстану.

Скандал між Росією і Казахстаном розгорівся після того, як 10 грудня в ефірі Першого каналу голова комітету Держдуми з освіти і науки, депутат від Єдиної Росії В’ячеслав Ніконов заявив, що Казахстану просто не існувало, Північний Казахстан взагалі не був заселений. Вони існували, але набагато південніше. І, власне, територія Казахстану – це великий подарунок з боку Росії і Радянського Союзу.

Читайте: Росія причетна до масштабної кібератаки на відомства США – Помпео

Потім депутат Держдуми Євген Федоров заговорив про відновлення єдиної держави з Казахстаном.

МЗС Казахстану у відповідь вручив тимчасовому повіреному в справах Росії Олександру Комарову ноту протесту після виступів депутатів.

На засіданні парламенту 23 грудня міністр закордонних справ Казахстану назвав висловлювання депутатів маренням і сказав, що ця заява не є офіційною позицією Росії.

Крім того, висловлювання російських депутатів викликало хвилю протестних акцій як у самому Казахстані, так серед казахстанської діаспори за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія звинувачує кримчан у проблемах з водою на півострові.