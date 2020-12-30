Велика Британія та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

Туреччина та Велика Британія уклали угоду про вільну торгівлю на суму €20,5 млрд. Документ сприятиме більш вигідним умовам купівлі-продажу між країнами.
Також угода продовжує дію домовленостей, відповідно до яких торгівля здійснюється без проходження митного контролю.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав подію однією із найважливіших з часів підписання угоди з Європейським Союзом (1995 рік).
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Найбільша зона вільної торгівлі
У листопаді 15 азійських країн створили найбільшу у світі зону вільної торгівлі. Серед них: Китай, В’єтнам, Японія, Нова Зеландія, Індонезія та інші.
Країни сподіваються на покращення економіки після світової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.