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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Велика Британія та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

Туреччина та Велика Британія уклали угоду про вільну торгівлю на суму €20,5 млрд. Документ сприятиме більш вигідним умовам купівлі-продажу між країнами.

Також угода продовжує дію домовленостей, відповідно до яких торгівля здійснюється без проходження митного контролю.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав подію однією із найважливіших з часів підписання угоди з Європейським Союзом (1995 рік).

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Найбільша зона вільної торгівлі

У листопаді 15 азійських країн створили найбільшу у світі зону вільної торгівлі. Серед них: Китай, В’єтнам, Японія, Нова Зеландія, Індонезія та інші.

Країни сподіваються на покращення економіки після світової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Джерело: Deutsche Welle

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