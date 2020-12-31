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Факти / Світ
Софія Телішевська |

100 тис. поліцейських стежитимуть за дотриманням комендантської години у Франції

У Франції із 20.00 31 грудня до 6.00 1 січня запроваджують комендантську годину, за дотриманням якої стежитимуть правоохоронці. За порушення комендантської години французів будуть штрафувати на €135.

100 тис. поліцейських і жандармів забезпечуватимуть дотримання комендантської години.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, співробітники правоохоронних органів гарантуватимуть безпеку через високу терористичну загрозу.

Людей, які виїжджають на вулицю під час комендантської години, можуть оштрафувати на €135, якщо в них немає обґрунтування для порушення карантинних обмежень.

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Уряд Франції рекомендував, щоб одночасно збиралося шестеро дорослих.

У Франції станом на 31 грудня виявлено більше ніж 2 млн. 677 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, померло 64 тис. 759 осіб.

Джерело: Еuronews

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