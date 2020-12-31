Новообраний президент США Джо Байден назвав двох кандидатів на посади заступників міністра оборони.

Байден запропонував призначити першим заступником міністра оборони США Кетлін Гікс. Вона була радником Байдена і є віце-президентом Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Читайте: Інавгурація Байдена: американців просять спостерігати за церемонією з дому

Також Байден висунув на посаду заступника очільника Пентагону з політичних справах Коліна Кола. Раніше він був радником Байдена з питань безпеки.

– Ці шановані і досвідчені громадські лідери керуватимуть Міністерством оборони чесно і рішуче, захищатимуть життя й інтереси американського народу і забезпечуватимуть виконання нами нашого самого священного зобов’язання: споряджати і захищати тих, хто служить нашій країні, – наголосив Байден.

За словами майбутнього президента, кандидати мають великий досвід і перевірені в кризових ситуаціях судження, необхідні для вирішення безлічі проблем.

3 листопада на виборах американці обирали нового президента країни. Перемогу на них здобув Джо Байден. Її повинен затвердити Конгрес 6 січня, а 20 числа після присяги він має офіційно розпочати виконувати свої обов’язки.

Джерело: Прес-служба президента