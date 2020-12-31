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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Байден визначив кандидатів на посади заступників міністра оборони

Новообраний президент США Джо Байден назвав двох кандидатів на посади заступників міністра оборони.

Байден запропонував призначити першим заступником міністра оборони США Кетлін Гікс. Вона була радником Байдена і є віце-президентом Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

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Також Байден висунув на посаду заступника очільника Пентагону з політичних справах Коліна Кола. Раніше він був радником Байдена з питань безпеки.

– Ці шановані і досвідчені громадські лідери керуватимуть Міністерством оборони чесно і рішуче, захищатимуть життя й інтереси американського народу і забезпечуватимуть виконання нами нашого самого священного зобов’язання: споряджати і захищати тих, хто служить нашій країні, – наголосив Байден.

За словами майбутнього президента, кандидати мають великий досвід і перевірені в кризових ситуаціях судження, необхідні для вирішення безлічі проблем.

3 листопада на виборах американці обирали нового президента країни. Перемогу на них здобув Джо Байден. Її повинен затвердити Конгрес 6 січня, а 20 числа після присяги він має офіційно розпочати виконувати свої обов’язки.

Джерело: Прес-служба президента

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